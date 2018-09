“La chambre des merveilles” sur Arte

Le reportage empreint d’un doux lyrisme évoque l’histoire des cabinets de curiosités, sources de tous les fantasmes.

C’est à la Renaissance, au XVIe siècle, qu’émerge une nouvelle mode bien particulière. Des cabinets de curiosités foisonnent dans les maisons bourgeoises, il s’agit de pièces dédiées à l’exposition d’objets étranges et fascinants. Il s’agit en fait de l’ancêtre des musées. Dans ces cabinets, deux sortes d’oeuvres étaient mis en lumière par leur propriétaire : des inventions humaines prenant formes de chimères ou des anormalités naturelles, monstres existants. Ces lieux remplis d’animaux empaillés, d’hybrides et de curiosités en tout genre ont alimenté l’imaginaire des humains pendant plusieurs siècles. Aujourd’hui encore, ils continuent d’étonner et fasciner.

Les cabinets de curiosités ont retrouvé une seconde jeunesse depuis le XXe siècle grâce à la passion des collectionneurs. Bien qu’ils soient les ancêtres des musées, les Wunderkammern restent l’antichambre de ces derniers, le petit frère un peu marginal. Des studiolos aux galeries modernes en passant par les premiers cabinets renaissants, le reportage de Frédérique Zepter retrace avec un petit goût suranné très charmant l’histoire de ces lieux à part.

“La chambre des merveilles” (2017) de Frédérique Zepter est à visionner sur Arte ou ci-dessous :