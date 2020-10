La Brafa reportée à janvier 2022

La 66e édition de la Brussels Art Fair (Brafa) est reportée à janvier 2022 en raison des incertitudes liées à la crise sanitaire, ont annoncé jeudi les organisateurs à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire. L’an dernier, la foire d’art avait accueilli un nombre record de 68.000 visiteurs.

"Il s’agit évidemment d’une décision très difficile. Notre priorité était de ne prendre aucun risque inconsidéré pour nos visiteurs et nos exposants. Dès lors, nous avons pris le temps de consulter des représentants des autorités locales, du milieu scientifique, des confrères d’autres événements grand public, et bien entendu, nos exposants et partenaires", expliquent les organisateurs.

"L’enthousiasme et l’envie d’organiser l’événement étaient bien réels car la liste des exposants était quasi complète, mais les risques d’annulation forcée à quelques semaines de l’ouverture l’étaient également", ajoutent-ils, disant avoir choisi "la voix de la raison".

Chaque année, la Brafa accueille en moyenne 130 exposants, dont deux-tiers en provenance de l’étranger.

La prochaine édition est prévue du 23 au 30 janvier 2022.

En images, voici à quoi ressemblait la Brafa en 2020.