La Biennale de l’art contemporain ARTour revient avec ses "images conjuguées", qui interrogent les nouvelles formes d’expression plastique

La treizième édition de la Biennale des arts contemporains ARTour a lieu ce vendredi 24 septembre, à et autour de La Louvière. Imaginée à l’époque par le centre culturel louviérois, ancienne appellation de Central, ARTour s’inscrit alors dans la politique de dynamisation menée par la ville. En effet, depuis plus d’un siècle, la Louvière affiche la volonté de diffuser l’art et d’aider la création. Berceau du surréalisme, doté de plusieurs musées d’envergures et vivier foisonnant d’artistes, c’est donc tout naturellement là que s’installe, cette année encore, la Biennale des arts contemporains.

Cette année, c’est le trait d’union entre l’image, l’écriture et le son qui est exploité. Cette exposition d’envergure propose de questionner les rapports entre l’art visuel, numérique et sonore et l’écrit. La modernité entraîne son lot de bouleversements, où les supports et les matériaux du monde artistique se diversifient et se rencontrent. Ainsi, les artistes invités conjuguent les disciplines au gré de leurs créations et permettent la création d’un nouveau champ des possibles : à lire, à regarder, à écouter.