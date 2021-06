La Biennale d’Art et de Culture de la FWB à Mons cet automne

Le 9 octobre, la Nuit de la danse ouvrira la Biennale et célébrera la danse sous toutes ses formes : participative, contemporaine, performative, poétique et populaire. Point d’orgue de ce week-end de festivités, l’événement accueillera le samedi 9 octobre la parade monumentale Color Wheels de la Compagnie Off. Le vendredi 22 octobre, la Nuit des musées plongera les visiteurs dans des ambiances surprenantes et décalées pour une édition en accès libre, entre visites thématiques, concerts live, animations, découvertes insolites et DJ sets. Le 30 octobre, la Nuit mystérieuse fera la part belle au mystère et à la magie au travers d’une double programmation : d’une part, de grandes formes rassembleuses et spectaculaires en plein centre-ville, et de l’autre, des rencontres intimes et insolites pour partager des moments forts au plus proche des habitants. Le samedi 20 novembre, la Nuit des arts numériques proposera un parcours à la fois contemplatif, interactif et ludique au croisement des arts, de la science et de la technologie.