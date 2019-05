La Biennale d'art de Venise 2019 s'immerge dans le temps présent

Biennale Arte 2019 - Pre-Opening Day #2 (2) - 10/05/2019 58. Esposizione Internazionale d'Arte May You Live In Interesting Times 11 maggio - 24 novembre 2019 La Biennale di Venezia 58th International Art Exhibition May You Live In Interesting Times May 11th - November 24th, 2019 La Biennale di Venezia