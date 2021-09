La 4e édition du Design Market se tiendra au Sablon du 10 au 12 septembre

Le quartier bruxellois du Sablon , célèbre pour ses antiquaires et marchands d’art , accueillera pour la 4e année consécutive le Design Market lors des 10, 11, et 12 septembre, annoncent mardi les organisateurs. L’occasion pour une trentaine d’exposants de faire la part belle, cette année, à la seconde main et à l’upcycling.

Tableaux de maître, argenterie, meubles vintage, maroquinerie, bijoux anciens, porcelaine, mais aussi objets vintages et vêtements d’occasion… Ce marché du design espère réunir simples curieux, véritables férus et professionnels du secteur. "Le Sablon Design Market se veut une foire diversifiée et ouverte à tous", selon les organisateurs. "Il tend à présenter une palette très large de marchandises, on y admire autant de pièces rares que l’on y dégote à prix abordables de jolis objets".

Une attention particulière sera portée cette année sur la seconde main et l’upcycling, à savoir la récupération de matériaux et de produits dont on n’a plus l’usage afin de les transformer un objet de qualité ou d’utilité supérieure. Une sorte de recyclage par "le haut". "Des années durant, d’aucuns boudaient friperies et boutiques de déstockage. Aujourd’hui, nos habitudes de consommation commencent à changer. Enfin, l’avantage majeur de l’upcycling est le bénéfice qu’il représente pour l’environnement", développe l’organisation.