L'univers grotesque et viscéral de Huma BhaBha à la galerie Hufkens

Huma Bhabha est une peintre et sculptrice pakistano-américaine, née à Karachi qu'elle quitte pour les Etats-Unis à l'âge de 19 ans. Ses sculptures et ses oeuvres sur papier font se rencontrer le grotesque, la pop culture et la science-fiction. Huma Bhabha piège notre regard dans un univers disloqué, entre totems venus d'ailleurs et portraits hallucinés. Les éléments d'une dystopie qui nous parle du chaos d'aujourd'hui. A découvrir dans une première exposition "The Setup" à la galerie Xavier Hufkens.

10 images Open Door, Huma Bhabha - 2021 argile, plaâtre, bois, acrylique, fil de fer, jute © Tous droits réservés

Polystyrène, aliens et rouge à lèvres Tant dans ses inspirations que dans ses matériaux, Huma Bhabha cultive l'abondance et la diversité. Ses sculptures sont réalisées avec des matériaux modestes comme l'argile, le polystyrène, le bois, le jute, la peinture; ses totems en liège et ses oeuvres sur papier mélangent photographie, collage, pastel, peinture. Les références iconographiques sont nombreuses, de la statuaire antique à Giacometti, l'art africain et asiatique, les sculptures votives indiennes, phéniciennes ou de la vallée de l'Omo... et les films de science-fiction.

10 images A Thousand Faces, Huma Bhabha - 2021 bronze peint © Xavier Ess/RTBF

Je m'intéresse à un certain type d'aspect viscéral, une sorte de crudité dans le travail [...] Cela me vient naturellement.

10 images vue d'exposition Huma Bhabha "The Setup", galerie Xavier Hufkens - 2021 © Xavier Ess/RTBF

10 images Untitled, Huma Bhabha (détail) - 2021 encre, acrylique et collage © Xavier Ess/RTBF

L’être humain sous toutes ses formes Le côté hybride entre forme humaine et monstruosité, préhistoire et pop culture, se retrouve dans les œuvres sur papier qui, comme les sculptures, sont " triturées ", travaillées par couche successive à partir de matériaux divers. Le support peut-être un tirage photo grand format -un paysage de son enfance-, mais inversé puis surchargé de peinture et de collage. Une représentation effrayante de l’âme humaine mais, à bien y regarder, pas dénuée d’humour : les yeux sont formés par des collages d’animaux, poissons, chats etc. Une série de personnages; à chacun.e de se faire son film.

10 images Untitled, Huma Bhabha - 2021 © Tous droits réservés

10 images vue d'exposition Huma Bhabha "The Setup", galerie Xavier Hufkens - 2021 Sculptures "The Ambitious One" et "The Interlocutor" © Xavier Ess/RTBF

Totems Huma Bhabha est connue pour ses sculptures-totems, quelquefois gigantesques comme celle en bois installée en 2018 dans le jardin sur le toit du MET à New-York. Chez Hufkens, on est accueilli - les paranos diront surveillés- au rez-de chaussée par deux totems - "The Ambitious One" et "The Interlocutor" - dont on ne sait pas très bien s'ils ont été déposés par des aliens ou si ils ont résistés aux vicissitudes du temps. Grossièrement taillées dans du liège et peints à l’acrylique, à l’huile solide en baton et au rouge a lèvres, ces sculptures ambiguës évoquent à la fois le sacré et l'éternité mais aussi la trivialité et l'éphémère des matériaux. En 2020, lors d'une séance de questions-réponses, rapporte l'édition américaine du magazine Elle, on a demandé à la plasticienne pourquoi elle ne parlait pas davantage de la situation critique des femmes. Elle a répondu : "Eh bien, je pense que ces choses sont importantes. Mais pour moi, la chose la plus importante, c'est la guerre'. "

10 images The Interlocutor, Huma Bhabha - 2021 liège, acrylique, huile en bâton, rouge à lèvres © Tous droits réservés The Interlocutor, Huma Bhabha (détail) - 2021 © Xavier Ess/RTBF

En pratique : Huma Bhabha - "The Setup" Galerie Xavier Hufkens du 09 septembre au 16 octobre 2021 690, chaussée de Waterloo - 1180 Brussels