L'univers en noir et blanc de Serge Delaunay

Serge Delaunay - l'interview de Pascal Goffaux - 29/05/2019 Le musée Art et Marges défend l’art outsider et présente des créateurs qui vivent en milieu psychiatrique ou qui œuvrent dans des ateliers artistiques pour personnes porteuses d’un handicap. Serge Delaunay est né à Charleroi en 1956. Il est entré au Centre Reine Fabiola de Neufvilles à l’âge de 22 ans. Il dessine au feutre noir sur des pages blanches des voitures et des fusées, des étoiles et des galaxies et il relate ses voyages intergalactiques.