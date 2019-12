L’origine des super-héros dévoilée au Musée juif de Belgique

Nous apprenons par exemple que personnage de " La Chose " dans la série des Quatre Fantastiques est en fait une déclinaison du Golem (figure du folklore juif qui prend vie dans l’argile) ; que Stan Lee , le créateur de nombreuses séries Marvel, s’appelle en réalité Stanley Lieber et a dissimulé son patronyme aux consonances étrangères dans un souci d’intégration ; ou encore que Will Esner est non seulement l’un des premiers à avoir produit des bandes dessinées en série, mais qu’il est également le pionnier de ce qu’on appelle les “romans graphiques”.

► L’exposition “Superheroes never dies – comics and jewish memories” est enrichissante et instructive, et il n’est pas nécessaire de s’y connaître en super-héros pour s’y retrouver. Ne vous attendez cependant pas à une exposition interactive à faire avec les enfants, ce n’est pas le cas. Le musée propose toutefois un parcours guidé pour les plus petits, et des ateliers “philo” pour les plus grands (toutes les infos se trouvent ici).