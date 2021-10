L’Orient-Express s’expose au musée SNCB Train World à partir de ce mardi

La visite se poursuit par un détour à la Compagnie Internationale des Wagons-Lits (CIWL) et dans le bureau reconstitué de son créateur Georges Nagelmackers. Il y sera notamment question de la prouesse diplomatique d’être parvenu à lancer un tel projet dans une Europe alors divisée par les nationalismes et échauffée par les désirs impérialistes. Le réseau ferroviaire dans lequel l’Orient-Express s’insère sera aussi présenté pour replacer le train dans son contexte.

L’exposition s’ouvre sur Constantinople , aux portes de l’Orient, comme pour évoquer la soif de découvertes exotiques et d’aventures qui animaient les premiers voyageurs.

Photo d’une cabine du train l’Orient Express lors d’une exposition aux Gardens by the Bay à Singapour, le 12 décembre 2020. © Tous droits réservés

Les sections suivantes s’intéressent entre autres aux efforts fournis pour assurer le faste et le confort du voyage, depuis les coulisses du personnel jusqu’aux prestigieux fournisseurs extérieurs qui approvisionnaient le train en passant par la vaisselle utilisée et le luxueux décor mais aussi par les technologies mobilisées pour limiter les secousses. Les visiteurs pourront entrer dans deux voitures originales Orient-Express pour ressentir l’ambiance de ce train mythique.

L’exposition montrera encore les paysages traversés lors du voyage, des photographies liées aux hôtels à Istanbul et en Égypte et les personnalités qui sont montées à son bord. Elle se terminera avec une évocation des films, livres et autres créations culturelles que l’Orient-Express a inspirés.