L'oeuvre monumentale "L'Arc Majeur" sera inaugurée à l'automne en Belgique

Une sculpture d'acier de 200 tonnes baptisée "Arc Majeur", sera inaugurée au mois d'octobre à la borne kilométrique 99, sur l'autoroute E411 entre les provinces de Namur et de Luxembourg.

Cette oeuvre colossale du Français Bernar Venet, se compose de deux arcs mesurant respectivement 60 et 20 mètres. Ils enserrent la route de part et d'autre. Le plus grand se décompose en 3 sections de 20 mètres chacune.

Les éléments de l'oeuvre ont été façonnés dans la ville belge de Seraing, au sein des ateliers du groupe John Cockerill, dont la branche philanthropique a financé le projet.

L'installation en acier, qui donne l'impression aux automobilistes de passer sous une arche, avait initialement été commandée par Jack Lang en 1984.

La sculpture devait être installée au bord de l'A6 près d'Auxerre, mais le projet avait été abandonné en raison d'une forte opposition des riverains.

Le Français Bernar Venet a rencontré le succès dans les années 60 avec son installation "Tas de Charbon" (1963). Dans les années 70, il s'est lancé dans des expérimentations en trois dimensions avec des sculptures dynamiques en acier. Le nom de ses oeuvres fait référence aux mathématiques, sa source d'inspiration.