"L'invitation de Victor H.", la nouvelle exposition au Musée Horta

Du 15 janvier au 18 avril 2021, le Musée Horta reçoit dix artistes contemporains. Leurs créations, en écho à l’architecture de Horta et à sa Maison, y seront exposées durant trois mois.

Chaque année, le musée Horta invite des artistes contemporains à créer ou à exposer au sein de la Maison. Dès le 15 janvier 2021, vous pourrez y découvrir dix nouvelles œuvres de créateurs actifs dans le domaine des arts appliqués. Celles-ci ont été exposées précédemment à la galerie BeCraft, située sur le site des Anciens Abattoirs de Mons.

Au total, 38 artistes ont créé des œuvres en écho à l’architecture de Victor Horta et à sa Maison… Ils avaient eu l’opportunité d’assister à une visite "sur mesure" du lieu. Chacun s’était attribué un espace, un détail ou une idée de Horta pour la matérialiser dans une œuvre précise. C’est désormais au tour de la Maison de se confronter avec ce qu’elle a pu évoquer auprès des dix créateurs sélectionnés, en les invitant début 2021.

En plus de l’exposition, des visites guidées seront organisées et animées en binôme par un représentant du Musée Horta et par Ornella, de l’équipe de BeCraft au prix de 15€. Elles se dérouleront les 25 février, 16 et 25 mars prochains.

Réservations via info@hortamuseum.be ou au 02/543.04.90

Plus d’infos sur le site de BeCraft ou du Musée Horta