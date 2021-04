L’industrie belge sous l’objectif du photographe Thierry Dubrunfaut aux Ateliers des FUCaM

Les Ateliers des FUCaM accueillent, dès le 23 avril 2021, les œuvres du photographe hainuyer Thierry Dubrunfaut dans l’exposition itinérante "When Business meets Art". Après Bruxelles, c’est donc au tour de Mons de dévoiler une vingtaine d’œuvres de l’artiste, et ce jusqu’au 11 septembre 2021. Depuis plus de 10 ans, Thierry Dubrunfaut est parti à la rencontre des différents paysages qu’offrent les entreprises belges. Son travail offre un regard frais sur cet univers, mettant en évidence une incroyable diversité et un potentiel esthétique insoupçonné.

L’exposition provoque la rencontre entre l’art et l’entreprise, mettant en scène des photographies de grand format tantôt simples, tantôt savamment superposées. Dubrunfaut a d’abord choisi de capturer la réalité des industries avec son objectif, puis celle du monde du commerce, des services et enfin, de la construction. Face à une telle diversité, le photographe agit comme un peintre, créant des compositions au chromatisme séduisant : la matière et la lumière sont ses muses. Douces, brutales, chaudes, sensuelles ou encore évanescentes, rien n’est retouché puisque l’artiste cultive l’authenticité.