L'Inde présentera une exposition sur Gandhi à la Biennale de Venise

Après huit ans d'absence, l'Inde fera son grand retour à la Biennale de Venise avec une exposition qui marquera le 150ème anniversaire de la naissance du leader de l'indépendance du pays, Mahatma Gandhi.

La présentation du pavillon indien s'intitule "Our Time for Future Caring", elle comportera des œuvres des contemporains Nandalal Bose, Atul Dodiya, GR Iranna, Rummana Hussain, Jitish Kallat, Shakuntala Kulkarni et Ashim Purkayastha. Des oeuvres de deux défunts artistes seront aussi exposées, celles de Nandalal Bose (1882-1966) et Rummana Hussain (1952-1999).

L'exposition, co-organisée par le Ministère indien de la culture et l'association "Confederation of Indian Industry", a été élaborée par le Kiran Nadar Museum of Art de New Delhi. Elle comprendra de la vidéo, des installations en technique mixte, des tableaux, des sculptures et des photographies à la gloire de Gandhi et à son héritage.

Nirupama Kotru, du ministère de la culture indien, a commenté dans un communiqué que l'exposition visait à "proposer une enquête conceptuelle de ses idées philosophiques et leur place dans la complexité du monde d'aujourd'hui, dans lequel l'intolérance et la violence restent très courants."

Et d'ajouter que "les installations et les oeuvres d'art du Pavillion indien de la Biennale de Venise sont une expression des valeurs universelles de Gandhi de vérité, de non-violence, de compassion envers les autres êtres et la nature, l'indépendance, la simplicité et la durabilité".

"Our Time for Future Caring" sera présenté dans le Pavillon indien lors de la 58ème édition de la Biennale de Venise, qui se tiendra du 11 mai au 24 novembre prochain.