L’imprévisible et la transgression au cœur de Risquons Tout, la nouvelle expo du WIELS

Risquons tout est une exposition dans laquelle 38 artistes contemporains explorent le risque, l’imprévisible et la transgression. En perturbant l’ordre - économique, médiatique, langagier -, en défiant la norme, en dépassant les frontières qui limitent la mobilité de la pensée et des idées, ces artistes font émerger des attitudes nouvelles, des règles alternatives, des métissages, de l’inexploré . L'exposition occupera la totalité du WIELS et inclura également une publication, un programme de performances et une Open School. Table ronde, workshops sur des thèmes comme les subjectivités, les pratiques de l’enchantement ou les pratiques décoloniales. L’exposition n’est donc qu’un volet de ce projet Risquons Tout (pour l’anecdote, c’est le nom d’un village belge frontalier avec la France). Tous les artistes sont liés à la région Eurocore.

De créolisation, de langage et de métissage il est encore question avec Julien Creuzet, Shezad Dawood ou Lubiana Himid, de féminisme dans le monde arabe avec Mounira Al Sohl, d’artivisme avec le projet du CATPC, Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation Congolaise … Répartis en 3 thèmes et sur 4 étages, Risquons Tout est accompagné d’un livret bien utile pour défricher la richesse des propositions, par essence inattendues. Si l’introduction nous parle d’algorithmes de recommandation et de l’influence de l’intelligence artificielle qui " s’accompagne d’une conformité grandissante de la pensée ", on peut regretter l’absence d’œuvre de netart et de bio-art dont l’objet est souvent précisément la critique des technologies et la porosité des frontières entre science art et innovation. Dans sa partie exposition, le projet Risquons Tout évite le piège de l'art militant, mais le risque et la transgression seront sans doute plus prégnants dans les tables rondes et débats et lors des performances.