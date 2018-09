L'Illegaal Festivaal le retour : et le miracle fût

Après une première édition réussie, l’ILLEGAAL FESTIVAAL revient pour la deuxième fois au WTC de Bruxelles sous le signe de la mousse et l’indépendance.

En février 2017, l’asbl ILLEGAAL soufflait sa première bougie lors de “La Grande Beuverie”. Née autour de l’envie de promouvoir l’art à travers les bénéfices de la vente de bière, la brasserie émergente regroupe à la fois des artistes et des brasseurs passionnés. Le but était dès le départ de construire un rapport étroit entre la bière et la création artistique afin d’être financièrement autonome. ILLEGAAL exprime une vision globale d’indépendance qui décloisonne l’art et promeut l’émancipation.

“La Grande Beuverie” d’il y a plus d’un an avait connu un franc succès et la brasserie remet le couvert pour une seconde édition très attendue. L’ILLEGAAL FESTIVAAL #2 proposera quatre jours de festivités réunissant des artistes en tout genre. Seront proposées des expositions, des concerts, le tout arrosé d’une bonne mousse. Cette année, l’asbl s’est associée avec plusieurs collectifs comme le Recyclart, les Ateliers Claus, Niveau4, Dragon Eliott, En Silence et F-Sharp qui ont choisi la programmation musicale en étroite collaboration.