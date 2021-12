L’histoire de la bière, depuis ses premières traces jusqu’à nos brasseries actuelles à l’Espace gallo-romain d’Ath

La bière est intimement liée à nos histoires sociétales. Elle fait partie du folklore comme des récits fondateurs : aussi synonyme de fête et d’ambiance, elle fut aussi offrande ou ingrédient gastronomique. Les traces du passé permettent de reconstituer son rôle en fonction des époques, quand la forme d’un four évoque l’emplacement passé d’une cuve ou bien quand les résidus de céréales et de levure attestent de la présence d’une technique brassicole. Cette exposition permet d’appréhender le savoir-faire brassicole en fonction des époques et des avancées, techniques et scientifiques.

L’exposition va plus loin, proposant de comparer la cervoise avec le vin dans les populations gallo-romaines. De quand date leur apparition ? Quels contenants étaient utilisés pour les déguster ou les transporter ? Pour aller plus loin, l’espace gallo-romain propose d’assortir cette partie de l’exposition avec plusieurs dégustations et animations organisées par le musée.

Cette exposition est le fruit du travail collaboratif entre cinq musées : La Maison du Patrimoine Médiéval Mosan, Malagne – Archéoparc de Rochefort, l’Espace gallo-romain d’Ath, l’Abbaye de Villers et le Musée de la Bière à Stenay (France).

Informations pratiques

Espace Gallo-romain

Rue de Nazareth 2 - 7800 Ath