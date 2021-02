L’exposition "Warhol. The American Dream Factory" prolongée jusqu’au 18/04 à La Boverie

L’exposition "Warhol. The American Dream Factory" qui habite les murs de La Boverie à Liège depuis le 2 octobre dernier est prolongée jusqu’au 18 avril, soit sept semaines, annoncent La Boverie et l’agence Tempora jeudi.

Warhol. The American Dream Factory revisite la vie et la carrière de l’un des artistes les plus influents du 20e siècle.

Figure emblématique, Andy Warhol efface sciemment le clivage entre culture élitiste et populaire. À travers le prisme de son regard ironique se lit une fresque où se mêlent mutations sociales et politiques, nouvelles habitudes de consommation, puissance émergente de l’image et de la 'société du spectacle'.

► A lire : Le rêve américain d’Andy Warhol à La Boverie

L’exposition n’est pas seulement prolongée de sept semaines (elle devait prendre fin le 28 février), mais ses horaires sont également élargis. L’univers du pape du Pop Art sera désormais accessible jusque 19h30 du jeudi au samedi, et ouvrira exceptionnellement les trois lundis 15/02, 5/04 et 12/04.

► A lire : Warhol – The American Dream Factory, à la Boverie à Liège – Une escapade pour les vacances

Les réservations sont obligatoires, et se font par mail à info@laboverie.com, par téléphone au +32 4 238 55 01 ou sur internet, en cliquant ici.