L’exposition "Vert Désir" prolongée au TreM.a de Namur

L’exposition "Vert Désir" qui fait, depuis le 24 octobre, la part belle à la couleur verte, est prolongée jusqu’au mois d’avril. Au travers du prisme de la gemmologie, l’étude des pierres précieuses, elle raconte le symbole et la force de cette couleur. Aujourd’hui comme dans les premières civilisations, elle a tout autant déchaîné les passions que suscité le rejet.

L’exposition nous emmène à la rencontre de peuples et de leurs croyances, articulée autour des pierres de couleur vertes. Egyptiens d’abord, où la couleur est associée à la fertilité, la fécondité, la vitalité et la jeunesse et est très importante dans les rites funéraires. Romains ensuite, où les preuves archéologiques démontrent le succès du vert chez les femmes. En particulier l’émeraude, présente sur presque chaque collier et boucles d’oreilles. Au Moyen-Âge, les artistes utilisaient les pierres pour orner les objets de distinction et de pouvoir, comme les couronnes. Tout autant d’époques et de symbolismes différents, jusqu’au passé colonial belge symbolisé par la malachite et son exploitation en Afrique.