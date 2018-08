L'exposition "The World of Tim Burton" débarque à Genk

L'exposition internationale "The World of Tim Burton" (Le monde de Tim Burton) débarque à Genk après être passée par des villes comme New York, Paris, Tokyo, São Paulo ou encore Prague. Du 15 août au 28 novembre, les visiteurs pourront (re)découvrir le travail du réalisateur américain dans le centre de conférence C-mine de la ville limbourgeoise.

Tim Burton, réalisateur mais aussi dessinateur et producteur, est reconnu internationalement pour des classiques tels que "Edward aux mains d'argent", "L'Etrange Noël de monsieur Jack" ou encore "Charlie et la chocolaterie".

L'exposition "The World of Tim Burton", inaugurée en 2014, présente des dessins, peintures, photographies, marionnettes, maquettes, films et installations sculpturales.

Les personnages et mondes imaginés par Tim Burton, qui fêtera ses 60 ans cette année, sont mis en avant avec cette plongée unique dans l'univers plutôt original de l'Américain.

Plus de 400 œuvres sont présentées dans diverses sections, telles que "Around the World" sur son processus créatif, "Film Characters" sur les personnages connus qu'il a créé ou "Influences" sur les sources d'inspiration de l'artiste.

Tim Burton se rendra au C-mine du 28 au 30 septembre. Il visitera l'exposition et assistera à la projection de deux films au Tim Burton Film Festival, qui se déroulera au complexe cinéma Euroscoop, sur le site du centre de conférence limbourgeois.