L'exposition sur le handicap "The Art of Difference" s'ouvrira mercredi au BOZAR

"The Art of Difference", une exposition scientifique, historique et artistique consacrée au handicap, s'ouvrira mercredi au Bozar à Bruxelles. Elle y restera accessible gratuitement jusqu'au 26 août prochain.

L'exposition est proposée par l'Université libre de Bruxelles dans le cadre de son "Année de la Diversité", en partenariat avec Bozar, en collaboration avec les centres de recherche de l'ULB et de la VUB (Vrije Universiteit Brussel) et avec le soutien de la Ville de Bruxelles.

Le postulat de départ fait remarquer que les recherches sur le handicap sensoriel, moteur et mental ont donné lieu à de nombreuses inventions pour améliorer la vie des personnes qui en sont porteuses, mais aussi à des débats de société et à des formes de contestation, par exemple autour de la question de l'homme augmenté.

L'exposition se déclinera en quatre thèmes, à savoir percevoir, éprouver, contester et imaginer. Le premier fait référence aux 5 sens et à la recherche sur les perceptions. Pour le second thème, ce sont les innovations sur le handicap moteur et l'histoire du développement des prothèses qui seront mises en avant. Sous le thème "Contester" seront abordés les dangers de la robotisation de l'homme. "Imaginer" fera découvrir aux visiteurs la force d'expression de l'art brut et ses mondes imaginaires et hors normes. Ce dernier thème a été conçu en partenariat avec le musée du Dr Guislain à Gand et le musée Art et Marges à Bruxelles.

L'exposition sera présentée en français, en anglais et en néerlandais. Des étudiants seront disponibles pour guider les visiteurs.

Un séminaire pour le grand public sera de plus organisé jeudi prochain dans le cadre de la chaire VUB, History and Philosophy of Sciences. Il traitera des questions éthiques d'accès aux traitements de réparation et du coût de ces technologies pour la société.