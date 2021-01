L'exposition sur Alberto Giacometti est prolongée à la Cité Miroir

Initialement prévue jusqu’au 17 janvier, l’exposition "Alberto Giacometti – l’Humanité absolue" est prolongée jusqu’au 14 février prochain. Une occasion supplémentaire de la découvrir si vous n’y êtes pas encore allé.e...

Depuis la réouverture de l’exposition Alberto Giacometti – l’Humanité absolue en décembre dernier, des mesures ont été mises en place pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions sanitaires : réservations obligatoires des tickets et des heures de visite, jauge limitée par demi-heure, port du masque obligatoire, vestiaires non accessibles, gel hydroalcoolique à disposition. Aujourd’hui, près de 10.000 personnes sont déjà venues admirer les œuvres signées Giacometti. Et, suite à un accord trouvé avec la Fondation Giacometti à Paris, la Cité Miroir va pouvoir accueillir encore plus de personnes pour cette exposition prolongée jusqu’au 14 février prochain.

Une conférence en ligne

Le 14 janvier prochain se déroulera une conférence en ligne, gratuite, à partir de 18h. Son thème : "regards croisés sur quelques notions existentialistes", autour des liens qu’entretenaient Jean-Paul Sartre et Alberto Giacometti. Emilie Bouvard, Directrice des collections à la Fondation Giacometti et Thomas Franck, Chargé de recherche et de projet pédagogique, échangeront à ce sujet.

Place Xavier-Neujean 22, 4000 Liège

