L'exposition REVLT! à l'Espace Vanderborght à Bruxelles

L'exposition REVLT! a été présentée mercredi en fin de journée, au sein de l'Espace Vanderborght, situé au 50 de la rue de l'Ecuyer à Bruxelles. Elle sera accessible au public du 10 mai au 10 juin, du mercredi au dimanche entre 12h00 et 19h00. Elle s'inscrit dans la programmation de l'année thématique de la Ville de Bruxelles, "2018. Année de la Contestation".

L'exposition vise à réaffirmer le rôle sociétal de l'artiste. REVLT! veut mettre en lumière leur contribution essentielle à l'évolution de nos sociétés à travers le débat, l'échange et la confrontation d'idées suscités par ses créations. Des artistes belges contemporains ont ainsi été interrogés sur ce qui les révolte aujourd'hui.

Au total, 35 artistes ont vu une de leurs œuvres sélectionnées par un comité de sélection composé entre autres de la directrice des Halles Saint-Géry Stéphanie Pécourt, de Björn Van Poucke, fondateur du festival The Crystal Ship et de Street Art Belgium, et de Teresa Sdralevich, graphiste et affichiste. Une attention particulière dans la sélection a été accordée à la question du genre et à celle de la diversité culturelle.

Revenant sur l'affiche comme média phare de la contestation de mai 68, REVLT! s'associe par ailleurs à la Maison du Roi afin de proposer une exposition inédite d'affiches au sein des galeries royales Saint-Hubert jusqu'au 3 septembre. Un parcours reliera les deux expositions.