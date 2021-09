L’exposition "Pas de deux" à l’Orangerie de Bastogne : l'art contemporain pour dépasser les frontières

Jusqu’au 17 octobre, l’Orangerie de Bastogne présente l’exposition "Pas de deux, Traversées, affluents et imprimés entre Meuse et Rhin". Plus qu’une simple exposition, l’objectif du projet global est d’unir deux espaces d’art séparés par la frontière géographique : la galerie atelier Modulab de Metz et l’Orangerie elle-même. Cette exposition transfrontalière présente le travail de deux artistes, issus de ces institutions culturelles respectives : Charles Kalt et Roel Goussey. Sérigraphies pour l’un, gravure sur bois pour l’autre, les supports se mêlent et permettent de faire naître de ces créations assemblées une poésie commune.

Etant donné que les deux expositions ont lieu en même temps et pour lier les institutions au propre comme au figuré, deux bus de l’art ont été prévus : ce 2 octobre, un premier bus partira de Metz vers Bastogne tandis qu’un deuxième transportera les visiteurs de Bastogne à Metz le 23 octobre. Les organisateurs espèrent que ce circuit culturel facilitera, à l’avenir, les échanges et encouragera la participation à une vision plus collective de l’art contemporain européen.