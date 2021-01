L'exposition "L'instant qui fuit", d'Yves Auquier au Musée de la photographie de Charleroi bientôt terminée

Yves Auquier, le pays familier - Le Musée de la Photo à Charleroi consacre une rétrospective au... Le Musée de la Photo à Charleroi consacre une rétrospective au photographe belge Yves Auquier. L’homme discret et modeste s’est illustré dans la défense de l’art photographique en Belgique dès les années 1960. En 65,il fonde le groupe Photo Graphie avec d’autres photographes belges. Pierre Cordier, Julien Coulommier, Gilbert De Keyser, Roland Denaeyer et Hubert Grooteclaes sont des membres réguliers. Excellent pédagogue, Yves Auquier joue un rôle de passeur auprès des plus jeunes. Il enseigne à l‘Ecole Supérieure des Arts Le 75 à Bruxelles à partir de 1969. Il y crée le cours d’histoire de la photographie en 1971. Le nom d’Yves Auquier est associé à un album culte paru en 1970. Pays noir est consacré à la région qui l’a vu grandir. Le photographe traite avec réalisme ses décors et ses habitants. Un pays familier dont la banalité accède à la beauté, sublimée par le noir et blanc. Les noirs sont profonds et les contrastes entre les parties claires et sombres de l’image apportent la luminosité que voile un ciel chargé de beaux nuages, en hommage aux merveilleuses fumées décrites par Jules Destrée. L’intime est convié dans les clichés qui magnifient la présence d’un cycliste vu de dos ou d’une petite fille devant une humble maison ouvrière adossée au flanc d’un terril. Le portrait fait penser à l’approche documentaire de Walker Evans. Yves Auquier qui a légué l’ensemble de ses négatifs au Musée de la photographie a réalisé de multiples séries : la vie de famille, les mineurs, les Siciliens, Bruxelles, les nageurs, les fleurs et Bestiaire. Un choix d’images permet d’explorer le petit monde d’un grand photographe. Yves Auquier, L’instant qui fuit, Musée de la Photo à Charleroi, jusqu’au 17 janvier 2021. Charlotte Doyen, collaboratrice scientifique en charge de la collection, au Musée de la Photo, au micro de Pascal Goffaux.