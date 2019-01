L'exposition immersive dans les toiles de Van Gogh prolongée jusqu'au 10 mars à la Bourse

L'exposition qui propose une immersion dans les toiles de Van Gogh est prolongée jusqu'au 10 mars à la Bourse de Bruxelles, ont indiqué mercredi les organisateurs par communiqué. Prévue initialement jusqu'au 6 janvier, l'événement où aucun original du peintre néerlandais n'est exposé, a déjà accueilli plus de 100.000 visiteurs.

"Van Gogh, the immersive experience", installée à Bruxelles début octobre, invite le visiteur à découvrir l'œuvre à l'aide de projections en 3D qui donnent vie à certaines toiles.

Un parcours didactique permet de découvrir la période passée par l'artiste au couvent ou à Arles ou encore les secrets des lettres écrites à son frère. Le public peut aussi apprécier un véritable spectacle son et lumière avec des effets d'animation au cœur-même des toiles représentées. L'exposition se concentre essentiellement sur la seconde partie de la carrière de l'artiste, à l'exception d'une reproduction des "Mangeurs de pommes de terre" et une vue de son village d'enfance, Nuenen. L'accent est plutôt mis sur la luminosité de la Provence, les nuits étoilées et les fleurs de toutes sortes.

Cette expo a été présentée pour la première fois dans la basilique San Giovanni Maggiore à Naples où elle a attiré quelque 75.000 visiteurs en trois mois. Bruxelles constitue la deuxième halte avant Vienne et Milan.