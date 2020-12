L'exposition enFER à Marcinelle présente le travail du photographe Jo Struyven

Sur le site du Bois du Cazier à Marcinelle, découvrez le travail du photographe bruxellois Jo Struyven, jusqu'au 18 avril 2021. Avec son exposition enFER, il tire le portrait de la sidérurgie wallonne.

L'ancienne salle des machines du charbonnage du Bois du Cazier accueille les photographies Jo Struyven, le temps de l'exposition enFER. Au travers de cette immersion dans le monde de la sidérurgie wallonne, vous découvrirez un pan entier du patrimoine culturel et historique de notre pays. À travers des panoramas architecturés, son travail présente des sites industriels, des quartiers d’habitations construits pour loger la main-d’oeuvre, des paysages urbains plus larges. Réalisés de face, les portraits industriels ont été réalisés sans "élément parasite" afin de ne pas distraire l'oeil. L’artiste veut rendre hommage à l’essence même de ces sites.

Lire aussi: Le Bois du Cazier proposera "enFER.", les photos de Jo Struyven sur la sidérurgie wallonne

Pour réaliser ces photos, le Bruxellois a dû escalader presque tous les terrils ceinturant Charleroi et Liège. Sans superflu, l’image finale reflète la réalité brute et pure des quartiers ouvriers typiques du sillon industriel wallon. Un projet de longue haleine sur lequel il a travaillé durant six ans et que vous pouvez admirer jusqu'au 18 avril 2021.

Plus d'infos sur le site du Bois du Cazier