L'exposition “Dia de Muertos” fête le Mexique

Comme chaque année, la Galerie Calaveras propose de fêter les morts à travers une exposition collective d’artistes mexicains et européens.

Dans la culture traditionnelle mexicaine, le 2 novembre est le Dia de Muertos (littéralement “Jour des Morts”), une journée consacrée à la célébration des défunts. Cette fête des morts est singulière par son aspect festif et coloré. Il s’agit quelques jours avant et après la date de créer des autels avec des photographies des personnes disparues, de déposer des offrandes et de festoyer autour de leur mémoire. Des goûters et petits déjeuners sont offerts aux enfants décédés puis fleurs et nourritures viennent couvrir les monuments des adultes. Inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité de l’unesco, la tradition s’est étendue au sud des Etats-Unis, territoire où sont présents beaucoup de personnes d’origine mexicaine.

La Galerie Calaveras a décidé encore une fois de marquer cette tradition si singulière dans la culture mexicaine et propose une exposition chorale autour de ce thème, en collaboration avec le Centre Culturel Bruegel. Une trentaine d’artistes mexicains et européens seront affichés dans cet espace qui met à l’honneur la création des deux pôles. L’exposition s’ouvrira dans le cadre du week-end “Dia de Muertos” les 2 et 3 novembre aux Marolles.