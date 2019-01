L'exposition "Beyond Klimt" parmi les plus visitées à Bozar

Avec plus de 100.000 visiteurs, l'exposition "Beyond Klimt. New Horizons in Central Europe 1914-1938", figure parmi les trois plus visitées à Bozar ces 10 dernières années.

"Nous pouvons parler d'une belle réussite, surtout que l'exposition était assez pointue. Nous avons invité les visiteurs à ne pas se limiter aux noms les plus connus et les avons plongés dans une période cruciale de l'histoire de l'art européenne", se réjouit Paul Dujardin, CEO de Bozar.

L'exposition était organisé en collaboration avec le Belvedere Museum dans le cadre de la présidence autrichienne du Conseil de l'Union européenne.

L'exposition, qui offrait une vision de l'Europe centrale en pleine mutation à travers les yeux de Gustav Klimt, Josef Capek, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, László Moholy-Nagy et 75 autres artistes, s'est clôturée dimanche.