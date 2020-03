L'expo Van Eyck est fermée au public, mais l'œuvre est visible en ligne grâce à l'IRPA

Suivant les directives du gouvernement, le Musée des Beaux-arts de Gand a dû fermer ses portes, et par conséquent, refuser l’accès des visiteurs à l’exceptionnelle exposition consacrée à Van Eyck depuis le 1er février.

L’exposition était initialement prévue jusqu’au 30 avril, et vu le succès escompté, il était obligation de réserver les entrées en ligne pour pouvoir la visiter. Pour tous ceux qui avaient déjà acheté leurs tickets, le musée annonce qu’il les contactera directement, mais quoi qu’il en advienne, il ne sera désormais plus possible d’en acquérir d’autres.

Une très mauvaise nouvelle pour tous ceux qui patiemment attendaient leur tour. L’exposition avait mis en place des horaires extrêmement stricts, le nombre des places était limité et une fois sur place, seul un certain nombre de personnes pouvaient entrer en même temps, par période de 20 minutes.