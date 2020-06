L'expo "Mars" prolongée au Musée Rops à Namur

L’exposition "MARS, dessinateur et collectionneur de Rops" est prolongée jusqu'au 23 août, au Musée Rops à Namur.

MARS, alias Maurice Bonvoisin aurait pu se contenter d’hériter de l’entreprise familiale florissante dans le textile, mais il lui a préféré l’art. En 1872, il commence à publier des dessins et des caricatures dans des journaux parisiens et anglais. Deux ans plus tard il fait la connaissance de Rops, et devient un collectionneur de son œuvre. Il vend le travail de Rops en Belgique, et en échange ce dernier lui enseigne des techniques de gravure.

Rapidement, MARS se fait un nom, et se voit inviter dans les dîners les plus courus. Il est un fin observateur de son temps, il croque instantanément le monde qui l’entoure, prenant des notes mentales, réalisant de petits croquis rapides, et permettant à travers un dessin, de deviner la conversation qui anime un dîner.

Pascale Garrow est franco-américaine, elle a fait les Beaux-Arts, elle est l’une des grandes collectionneuses de MARS, une partie de sa collection se trouve dans cette exposition, et elle se souvient de sa rencontre avec l'oeuvre de MARS...

"MARS, dessinateur et collectionneur de Rops ", au Musée Félicien Rops à Namur jusqu’au 23 août - Le témoignage savoureux d'une époque.