L'expo d'Arnaud Eubelen, entre design et sculpture, prolongée aux Brasseurs de Liège

Depuis le 06 novembre, c’est l’artiste belge Arnaud Eubelen qui présentera son travail. Né à Liège et designer industriel de formation, il mixe dans sa création la sculpture et le design . Les Brasseurs offrant des volumes d’espaces particuliers, Assembly of Fallen Values interroge nos représentations sur les éléments constitutifs de l’espace public. L’architecture fait ici office de miroir pour nos systèmes de valeurs, cachant derrière ses façades des identités complexes. Par des actions posées sur des matériaux récupérés, il propose un regard qui va au-delà de la banalité du quotidien, pour arriver à observer les phénomènes qui nous entourent.

This is your house, 2019 © Arnaud Eubelen

En parallèle du travail d’Arnaud Eubelen, l’exposition WITHIN THE GLASSBOX_GLASSBRICK, Mapping Liege by water de Froukje de Boer sera également présentée au public. Pour interroger la frontière de la surinterprétation, l’artiste cartographie Liège à travers de l’eau dans du verre. Trois activations sonores seront proposées afin d' interagir avec les expositions et ainsi compléter le travail des artistes.

Informations pratiques

Les Brasseurs art contemporain

Rue du Pont 26/28 – 4000 Liège

Jusqu'au 22/01