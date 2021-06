L'expo "Banksy, genius or vandal ?" débute sur la Grand-Place de Bruxelles

L’exposition "Banksy, genius or vandal ?" s’ouvrira aujourd’hui au public au numéro 5 de la Grand-Place de Bruxelles. Plus de 80 œuvres authentifiées issues de collections privées du monde entier y seront présentées, ce qui constitue l’exposition la plus fournie sur l’artiste jamais réalisée. Elle restera accessible tout du moins jusqu’à la mi-septembre.

L’exposition s’ouvre sur un écran de 200 m2 et se referme avec une expérience de réalité virtuelle. Elle compte des œuvres iconoclastes phares comme "Girl with Balloon", "Fallen Angels" et "Monkey Detonator". Les thématiques récurrentes de son travail sont mises en lumière dans les différentes salles. Il est notamment question de militarisation, de consumérisme et d’autres vices attachés à la société moderne.

L’exposition qui est déjà passée par Moscou, Saint-Pétersbourg, Madrid, Malaga, Hong-Kong, Milan, Lisbonne et Las Vegas a été vue par plus de trois millions de visiteurs.