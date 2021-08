L’été à la Fondation Folon : expos temporaires et ateliers d'aquarelle

À 20 minutes de Bruxelles, Folon (1934-2005) a déposé près de 500 œuvres dans la Ferme du Château de La Hulpe. Quinze salles d’exposition présentent ses aquarelles, peintures, gravures, objets, sculptures, affiches et illustrations.

La scénographie originale et interactive imaginée par l’artiste vous emmène dans un étonnant voyage au pays du rêve et de la poésie. Entrez dans un univers où l’architecture, les sons, les jeux de lumières et les effets d’optique se mêlent aux plus belles images de l’un de nos grands artistes belges.

plus d'infos sur le site officiel de la Fondation

Découvrez également toutes les activités développées par la Fondation : visites guidées du musée, ateliers artistiques, animations spéciales pour groupes scolaires, stages artistiques intergénérationnels, expos temporaires, …