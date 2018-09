L’enfance insouciante dans la BD belgo-coréenne

La bande-dessinée est un médium très développé en Corée, le Centre Culturel Coréen bruxellois lui consacre une nouvelle exposition, à partir de mi-septembre en ses murs.

La bande-dessinée est un art à part dans le coeur des Belges mais aussi des Coréens, et le Centre Culturel Coréen l’a bien compris. La BD fait habilement le pont entre les deux pays et permet finalement de faire découvrir une autre culture. Pour la 5e année, le KCC de Bruxelles organise une exposition qui se focalise sur l’art de la bulle. Le thème de l’édition 2018 : “Childhood : where is your heart now ?” (Enfance : où est votre coeur à présent ?) sent bon la nostalgie et les plaisirs simples de l’enfance. Les artistes exposés jettent un oeil dans le rétroviseur et illustrent avec poésie l’âge de l’insouciance, chacun d’une manière singulière.

Pour l’occasion de KCC met les petits plats dans les grands puisqu’un concert d’ouverture sera proposé le 13 septembre à partir de 19h en même temps qu’un cocktail de réception. Les différents auteurs seront aussi sur place pour échanger avec le public.

Les oeuvres belges et coréennes présentées lors de l’exposition :

"De avonturen van Urbanus" de Willy LINTHOUT & URBANUS

"Les blagues de Toto" de Thierry COPPEE

"Ludo : Qu'as-tu, Kim?" de Pierre BAILLY, Vincent MATHY & Denis LAPIERE

"Village School of Menkongie" de Seungun YOON

"Incredible Adventures of Inspector Kan" de Minseok HA

"Bibimtoon" de Seungwoo HONG

"The heart of a boy" de SOBOGI