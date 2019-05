L'Eldorado de Lille 3000, invite le Mexique et les rêves d'or des Conquistadors

Énormément d’expositions sont ouvertes sur le thème de l’Eldorado. La plus spectaculaire se tient au Tripostal, jusqu'au 1er septembre.

Eldorama revisite le mythe de la ruée vers l’or et pointe les Eldorado contemporains.

En 1985, l’artiste chilien Alfredo Jaar immortalisait les ouvriers des mines d’or de Serra Pelada au Brésil. Un travail harassant de milliers de fourmis humaines ! Aujourd’hui, l’or jaune peut prendre une autre couleur et la recherche projeter l’aventurier au pays de l’or vert dans un monde où la nature devient un bien qui se raréfie. Les populations meurtries choisissent d’autres destinations et prennent la route de l’exil en quête d’un Eldorado fantasmé.

Hope est le titre de l’installation d’Adel Abdessemed : une barque chargée de sacs-poubelles noirs risque de sombrer avant d’accoster. Œuvre forte et violente.

Maria Kourkouta a placé sa caméra à la frontière entre la Grèce et la Macédoine et filme la marche des migrants. Vidéo du réel, bouleversante. Les trois stations de l’exposition évoquent une quête utopique : Les mondes rêvés, La ruée et Un Eldorado sans fin, parce que la réalité ne correspond jamais au rêve et toujours un nouvel espoir renaît en un ailleurs autrement meilleur.