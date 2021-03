L’eau en état d’urgence mondiale

"Après la sécheresse" est une exposition qui aborde plusieurs problématiques urgentes liées à l’eau. Découvrez des solutions prêtes à l’emploi et débattez des perspectives au CID au Grand-Hornu, jusqu’au 25 juillet.

Pollution, pénurie, désertification, dangers, sommes-nous bien conscients de mettre irrévocablement en péril l’avenir de notre eau sur cette planète ? L’eau est indispensable à la vie, est omniprésente et est disponible en quantités strictement fixes. Sa rareté maintient des populations entières dans des trappes à pauvreté, et alimente des conflits politiques qui peuvent aller éventuellement jusqu’au conflit armé.

Sous l’impulsion de Transnatural, qui initie de nouveaux projets d'art et de design en gérant le développement de concepts, la recherche, les expériences sur les matériaux et les méthodes de production, la collaboration entre les artistes, les concepteurs, les instituts, les scientifiques, les entreprises et autres experts est en marche.

L'objectif est de stimuler le développement de projets d'art et de design qui sont vraiment uniques et qui correspondent à la philosophie de Transnatural. Aussi, ces projets doivent répondre à toutes les normes de qualité.

Ces dernières années, plusieurs designers tentent d’apporter des solutions. Une sélection d’œuvres interdisciplinaires explore différents sujets. Au-delà de l’imaginaire, c’est de notre capacité à la gestion de l’eau dont il est question.

Si une nouvelle vague de conscience environnementale déferle sur le monde, si des citoyens militent et font pression pour un avenir plus écologique ainsi qu’une approche plus éthique dans la sauvegarde de la cohabitation entre humains et animaux, le retard important de la législation en matière de pollution devient de plus en plus flagrant.

Du plastique aux ingérences humaines, des sécheresses à la fonte des glaces, l’eau est une ressource rare comme aucune autre. Venez vous en rendre compte… et débattre des solutions !