L’auteur de l’inscription blessante sur "Le Cri" ? Munch lui-même, conclut un musée

Edvard Munch, le grand peintre, inventeur du selfie ? - L'oeuvre d'Edvard Munch, le peintre... "Quand il était jeune, il a malheureusement vécu la mort de sa mère et la mort de sa sœur. Ça l'a complètement traumatisé et il a été à ce point traumatisé qu'il est devenu anxieux maladif. Il a été jusqu'à demander d'être interné à l'âge de quarante-cinquante ans. C'est pour dire à quel point il était anxieux. Donc, cela se voit dans l'expression de ses toiles. Mais, il n'y a pas que cette pathologie qui a touché Munch et qui a influencé ses œuvres. Il y a eu un moment donné un épisode tout à fait particulier qui s'est déroulé. Un matin, il se réveille et il a quelque chose dans sa vue. Il ne voit presque plus rien. Qu'est-ce qui se passe ?"