L'artiste japonais Mr. s'expose à Paris avec l'aide de Pharrell Williams

Pharrell Williams - It Girl (Video) - 12/07/2019 Producer Takashi Murakami Director Mr. and Fantasista Utamaro Animation Production NAZ Production Kaikai Kiki Co., Ltd © Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. Get Pharrell's album G I R L on iTunes: http://smarturl.it/GIRLitunes Get Pharrell's album G I R L on Amazon: http://smarturl.it/GIRLamazonMP3 Follow Pharrell: http://pharrellwilliams.com http://facebook.com/pharrell http://twitter.com/pharrell http://instagram.com/pharrell