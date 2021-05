L’artiste Anne Brugni expose la "vie immobile" aux Beaux-Arts de Tournai

Depuis le 7 mai dernier, la Galerie du Lapin Perdu accueille l’artiste Anne Brugni et son exposition "Vie Immobile". Située dans l’enceinte des Beaux-Arts de Tournai, la galerie est connue grâce à son identité graphique propre aux couleurs et aux formes arrondies et chaleureuses. Identité qui colle parfaitement au travail d’Anne Brugni, aux formes douces et aux couleurs pastel.

Illustratrice pour le fanzine Cuistax, destiné aux enfants, Anne Brugni est associée à un projet collectif d’impression textile ainsi qu’au musicien McCloud Zicmuse pour ses pochettes d’albums, clips et livres. Artiste multifacette, son premier livre "Bonjour" sort en 2014 et lui ouvre les portes de nombreuses galeries à travers le monde, notamment en Chine et en France. Un autre élément, la scénographie, se place également au centre du processus créatif d’Anne Brugni : ses recherches de céramiques et de collages sont éditées dans un recueil en 2015 et exposées un peu partout en Belgique. Le Centre Pompidou de Paris lui proposera, suite à ce projet, une collaboration pour la websérie "Mon Oeil".