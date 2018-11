“L’art urbain entre pratique illégale et commande publique”

Le colloque donné par la Faculté d’Architecture de Flagey s’interrogera sur le rapport entre l’essence du street art et la participation à la vie de la cité.

La capitale bruxelloise est le théâtre de démonstrations d’arts urbains depuis quelques dizaines d’années. Les graffitis illégaux ont envahi les murs des gares, des quartiers industriels, les abords du canal jusqu’à changer le paysage urbain, au fil de l’inspiration des artistes du moment. Longtemps mal considéré, le street art acquiert aujourd’hui une certaine reconnaissance dans le monde. Les fresques urbaines sont désormais commanditées par les propriétaires et autres institutions, surfant sur la vague de l’art moderne et “clandestin”. Certaines villes établissent des partenariats avec des graffeurs pour donner aux cités un esprit jeune et attractif. Mais avec cette reconnaissance, d’autres questions se posent comme celle de la perte de l’identité de l’art urbain : peut-on encore parler de street art si les graffeurs agissent dans un but lucratif en toute légalité ? Le graffiti peut-il encore se réclamer de l’art contestataire si il intègre le système ? Le désir de reconnaissance du milieu de l’art urbain doit-il passer par des partenariats ?

En présence d’artistes, conférenciers et autres spécialistes du sujet, le colloque s’interrogera sur ces différentes problématiques, s’appuyant sur les expériences de terrain et les recherches en la matière.

La liste des intervenants :

#AdrienGrimmeau #BorisGréssillon #CharlesAmbrosino#ChristopheGenin #DynamicArt #OliB #LezartsUrbains #EmmanuelAngeli #PaulinedelaBoulaye #Jauneart #KoolKoor #Costik #LeMur#CatherineGrosjean #NicolasMensch #Bonom#ContratdequartierMarolles #DenisMeyers #Propaganza#PhilippeOpdeBeeck #ClotildeKULMANN #MIMA #ALICEgallery #URBNexpo #FarmProd #CrystalShip #ThomasLallier #PaulArdenne