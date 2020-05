L’art se met en vitrine à KANAL - Centre Pompidou

A partir du 8 mai, six des larges vitrines de l’ancien showroom du garage Citroën de Bruxelles, futur Kanal – Centre Pompidou, dévoileront l’exposition IN SITU constituée des œuvres de trois artistes travaillant sur le corps, le territoire et le danger. Trois thématiques inscrites dans l’ère du temps choisies par la commissaire d’expo Lola Meotti. Ces trois artistes sont Claude Cattelain, Hicham Berrada et le photographe belge Hervé Charles .