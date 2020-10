L’art et la science imaginent le futur à Bozar et au centre d’art iMAL

Aujourd’hui, les arts, les sciences et les technologies ne sont plus des domaines séparés. La collaboration se développe. Des artistes s’emparent de questions de société, comme l’urgence écologique ou la protection de la vie privée, et en commentent certains aspects ou en imaginent des réponses que la rigueur scientifique aurait écartés. Démonstration avec les expositions STARTS Prize 2020 à Bozar et POST GROWTH chez iMAL.

STARTS Prize est un concours initié par la Commission européenne qui récompense les projets ScienceTechnologieARTS qui répondent aux défis sociaux, écologiques et économiques de la société. Y compris les interrogations sur les technologies. Ce trio science-technologie-arts met aussi en évidence de nouvelles formes de collaboration entre le secteur privé et le monde culturel. Quatre thématiques sont abordées : l’économie circulaire, la programmabilité de la vie, l’activisme numérique, le bien-être et la santé. Les artistes récompensés abordent des défis urgents comme la gestion des déchets, la disparition des espèces, la gestion des frontières, la société de surveillance, l'éthique des technologies…

Les lauréates Andrea Ling et Olga Kisseleva traitent de l’écologie Avec l’installation Design by Decay, Decay by Design, l’architecte canadienne Andrea Ling imagine un système de décomposition programmé comme outil d’un monde sans déchets. Ses œuvres sont au croisement de l’art et de la biotechnologie. Une économie circulaire des déchets. Partant du fait que la biologie est la technologie de fabrication la plus avancée de la planète puisqu’elle s'assemble, se réplique et se répare elle-même, Andrea Ling - avec la collaboration de Ginkgo Bioworks - a développé des outils biologiques pour décomposer et recomposer simultanément la matière organique. Dans l’exposition on découvre effectivement quantité d’objets et une sculpture en forme de cocon particulièrement impressionnante.

la Russe Olga Kisseleva est une artiste mondialement reconnue dans le domaine des interactions entre l’art et la science. Ses œuvres sont dans les collections du Centre Pompidou, du MMOMA de Moscou et du MOMA de New-york. Elle a été récompensée pour l’installation " EDEN - Éthique - Durable - Écologie – Nature ", sous-titrée "quand un arbre devient un partenaire". Depuis 2012, elle s’emploie à faire revivre des espèces d’arbres menacées comme l’orme champêtre en France, le palmier Mathusalem dans le désert du Néguev ou le Sophora toromiro sur l’île de Pâques. Partant de l’hypothèse que les arbres peuvent communiquer entre eux pour prévenir des dangers par exemple, elle a créé - avec des biologistes et des geophysiciens- des installations interactives connectées qui font communiquer les arbres entre-eux par-delà les continents. Une video, malheureusement non sous-titrée dans l’expo (mais en version avec ss titres ci-dessous) explique le processus complexe et la transformation des données en œuvres d’art.

Subjectivité et violence policière Plus directement compréhensible et attrayante, c'est l'installation interactive Perception IO (Input Output) de Karen Palmer dans la catégorie "activisme numérique". L'artiste se situe au croisement entre l’IA, la narration immersive, les neurosciences et le béhaviourisme. Karen Palmer a collaboré avec la société Thoughtworks pour développer cette installation qui explore nos émotions à travers EmoPy un système de reconnaissance de l'expression faciale basée sur l'intelligence artificielle. L'outil idéal pour le maintien de l'ordre public. Pratiquement, Perception IO consiste en siège, un écran et une camera qui analyse nos réactions face aux images d'une arrestation. D'abord d'une personne blanche, ensuite d'une personne noire. Les images sont tournées en caméra subjective, nous sommes à la place du policier. Nos réactions subconscientes -liées à d'éventuels préjugés- modifient le scénario de l'arrestation : plus ou moins de menaces verbales ou physiques, de calme ou d'excitation etc. Le jugement du policier s’en trouvera influencé, l’incitant à arrêter, aider ou abattre le personnage à l’écran. Il y a 12 fins différentes et des centaines de combinaisons. Cette installation, qui résonne avec l'émergence du mouvement Black Lives Matter, interroge la distortion du jugement et de la justice sociale. et pointe la responsabilité éthique des concepteurs de systèmes d’intelligence artificielle.

Le centre d'art et de cultures numériques bruxellois iMAL (qui accueille aussi 2 oeuvres primées à STARTS Prize) présente l'exposition POST GROWTH, "post croissance" qui explore les perspectives de sortie d’une surexploitation des combustibles fossiles dont dépend aujourd’hui la reproduction de nos sociétés. Quelle autre type de société est possible avec d'autres modèles énergétiques. L'exposition présente des oeuvres qui stimulent notre imaginaire.

POST GROWTH, un projet à long terme du collectif DISNOVATION.ORG

DISNOVATION.ORG est un collectif artistique et groupe de travail français initié en 2012 par Nicolas Maigret et Maria Roszkowska. Au croisement entre art contemporain, recherche et hacking - comme le précise iMAL - ils questionnent " les idéologies techno-positivistes dominantes [la course à l'innovation technologique] et stimulent l’émergence de récits post croissance ". Post Growth est une invitation à réfléchir collectivement et de manière pratique à l’avenir de la vie sur la planète. Pour développer ce projet et créer les œuvres qui matérialisent les réflexions, le collectif a réalisé plusieurs dizaines d’interviews de chercheurs, de théoriciens et d’activistes qui envisagent des modes de vie radicalement différents en relation avec notre environnement. Ces courtes videos (entre 1'30 et 4'30) sont rassemblées dans le Post Growth Toolkit. Par exemple Rose O'Leary, spécialiste des pédagogies indigènes, évoque les sociétés indigènes de l'île de la Tortue (Haïti) qui n'étaient pas organisées autour de principes capitalistes. L'idée de la croissance n'était pas un objectif. La santé, le bien-être, le bonheur étaient valorisés avant l'accumulation. A découvrir ci-dessous.

Parmi les 9 propositions, l'installation Solar Share (The Farm) consiste en la plantation de 1m2 d'orge dans un bac sous LED horticoles, couplé à un écran qui donne des informations sur son usage. Par exemple le coût réel (y compris l'impact environnemental de la technologie, etc) et le nombre de bacs (101) pour nourrir une personne pendant un an. Une démystification des solutions technologiques. Energy Slave Token est une oeuvre qui allie l'esthétique et le discours (ce n'est pas antinomique). Une série de poids matérialisent l'énergie humaine transposée en consommation d'énergie fossile. The Game est un jeu de cartes tactique qui nous invite à nous "reprogrammer" pour sortir de l'orthodoxie de la croissance économique. POST GROWTH, une exposition qui interpelle à l'heure du "monde d'après", cette formule fourre-tout dont on attend encore les réalisations concrètes. INFOS PRATIQUES : STARTS Prize @ Bozar @ iMAL et dans le guide du visiteur jusqu'au 25 octobre 2020 Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles Toutes les informations: https://www.bozar.be/fr/activities/168310-starts-prize-20 POST GROWTH @ Imal jusqu'au 17.01.20221 Quai des Charbonnages 30, 1080 Bruxelles Toutes les informations: https://www.imal.org

