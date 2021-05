L'art durable au centre des salles de vente

Conscient de son impact environnemental, le monde de l’art s’interroge de plus en plus sur comment concilier création artistique et éco-responsabilité. Christie’s participe à cette réflexion en organisant le 28 mai prochain la première vente aux enchères d’œuvres d’art durables. Une initiative lancée en partenariat avec l’association ChangeNOW Communities.

Cette vente aux enchères inédite s’inscrit dans le cadre de la programmation "Art for Change" de la prochaine édition du sommet ChangeNOW, qui se tiendra du 27 au 29 mai à Paris. Elle proposera 16 œuvres d’artistes français et internationaux, tels que Caroline Venet, Linda Sanchez, Rachel Marks et Jordane Saget.

En plus d’être résolument modernes, les pièces en vente ont toutes la particularité de façonner le "déjà-là". Les médiums et les techniques choisies par les artistes minimisent l’impact de leur création sur l’environnement, en limitant l’emploi de matières toxiques ou en utilisant des supports recyclés et surcyclés. Le street-artiste Tim Zdey a ainsi récupéré la portière d’une Citroën ZX dans une casse automobile à Romainville pour réaliser "On the Road Again", tandis que Jesu Moratiel a incorporé des abeilles mortes dans "Look, they are fairies".

"Cette vente inédite présente des œuvres sobres et fortes d’artistes qui façonnent le "déjà-là", qui créent avec le créé. La matière abandonnée est détournée, modelée, sublimée, ressourcé. Les œuvres ne sont ni "vertes", ni activistes, elles n’abordent pas nécessairement l’écologie comme un thème, mais l’intègrent dans le processus de création", souligne Ronan de la Croix, commissaire d’exposition à ChangeNOW.