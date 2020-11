L'Art Confiné Temporaire (ACT) dans les rues de Bruxelles au printemps prochain

Tous confinés mais parfois touchés par des élans de créativité. La nouvelle exposition Art Confiné Temporaire (ACT) fera écho, du 18 mars au 4 avril 2021, aux rues désertées, aux commerces fermés et aux musées vidés par les mesures de confinement imposées pour lutter contre le coronavirus. Les œuvres des artistes s’exposeront dans les vitrines des commerçants pour rendre aux premiers comme aux seconds "la visibilité dont ils ont besoin".

Interprètes, photographes, vidéastes, cinéastes, peintres, musiciens, sculptrices, designers et artistes en tous genres sont appelés à partager leur travail inspiré du confinement avant le 13 décembre, en s’inscrivant sur le site de l’exposition.

Les arts visuels, du spectacle ou encore numériques sont tous éligibles et peuvent être exposés physiquement ou sur un écran. Les artistes sélectionnés, par un jury composé de Arno, Amélie Marneffe, Denis Meyers et Bradly Dunn Klerks, seront contactés au mois de janvier et pourront donc exposer leur travail au printemps au fil des rues de la capitale.

Pensée comme un "témoignage de notre monde à l’arrêt", l’exposition retracera la vie qui continue entre les murs.