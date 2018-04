L'antiquité romaine s'expose au musée de la Boverie à Liège

En collaboration avec le musée du Louvre à Paris, l'exposition Viva Roma! s'est établie au musée de la Boverie à Liège jusqu'au 26 août prochain. Celle-ci met à l'honneur l'antiquité romaine et explique pourquoi l'Italie, en particulier Rome, a autant intéressé de nombreux artistes, dont des Liégeois comme Lambert Lombard, a indiqué mardi Vincent Pomarède, directeur de la médiation et de la programmation culturelle au musée du Louvre ainsi que commissaire de cette exposition présentée à Liège.

L'exposition Viva Roma! se compose d'un peu plus de 170 oeuvres (huiles, dessins, sculptures, photographies...) d'une septantaine d'artistes belges, français et autres européens. Elles proviennent d'une cinquantaine d'institutions comme Le Louvre, le musée d'Orsay à Paris, le musée Getty à Los Angelès ou encore le musée des beaux arts de San Francisco. Elle vise à expliquer au grand public pourquoi les artistes se rendaient à Rome entre les 17e et 20e siècles.

"Ils allaient à Rome pour découvrir l'antiquité romaine, pour l'étudier. C'est là qu'on trouve les plus grands chefs d'oeuvre de la sculpture romaine. Des oeuvres de grands artistes de la Renaissance sont copiées et utilisées par des artistes étrangers à leur retour dans leur pays d'origine", explique le commissaire de l'exposition.

Celle-ci est répartie en plusieurs espaces portant, chacun, sur un thème. Outre la motivation des artistes à séjourner à Rome, on y évoque par exemple les difficultés que des artistes ont rencontrées durant leur cheminement vers Rome, comme en atteste un tableau représentant la traversée des Alpes, leur fascination pour les brigands qu'ils croisent comme l'indiquent les différents tableaux occupant tout un mur ou encore les plaisirs à Rome et monuments célèbres.

L'exposition s'accompagne d'un catalogue reprenant les œuvres présentées à Liège et enrichi de textes de scientifiques issus de musées ayant prêté des œuvres.

