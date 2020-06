L'Année Van Eyck redémarre à Gand avec une promenade multisensorielle

L’Année Van Eyck à Gand, mise entre parenthèses depuis quelques mois par le coronavirus, reprendra à partir du 2 juillet avec le "OMG ! Seven Senses Tour", une promenade multisensorielle. "Pendant cette promenade, vous parcourrez le Gand médiéval, du château de Robert le Diable aux souterrains de la François Laurentplein", explique Sami Souguir, l’échevin de la Culture gantois.

Les visiteurs auront besoin de leur sixième et même septième sens pour expérimenter l’esprit du temps de Jan van Eyck, explique la Ville. "Les sens sont au centre de cette promenade. Une partie du parcours s’effectuera en bateau. Un son et lumière sera à découvrir dans le tunnel sous la François Laurentplein tandis que les visiteurs pourront admirer une fresque de 1448 dans la Grande Halle aux Viandes. Les papilles gustatives ne seront pas oubliées non plus car lors d’un arrêt, les visiteurs pourront goûter une spécialité recréée pour l’occasion par un artisan local."

La balade respectera les dernières normes de sécurité dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. "La distance sociale de 1,50 mètre sera d’application partout. Les participants pourront effectuer la visite à l’aide d’une carte, seul ou en famille. Du gel hydroalcoolique sera également disponible à chaque arrêt. Les bateaux ne seront remplis qu’à moitié de leur capacité maximale habituelle et le port du masque sera obligatoire."

Le "OMG ! Seven Senses Tour" part de la boutique Van Eyck située sous le beffroi. Les promenades ont lieu les jeudis, vendredis et samedis du 2 juillet au 31 octobre.