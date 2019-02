L'Américain Theaster Gates présente son nouveau projet au Palais de Tokyo

L'artiste afro-américain Theaster Gates va présenter sa toute première exposition personnelle en France à partir du 20 février. Il montrera un tout nouveau projet au Palais de Tokyo à Paris, intitulé "Amalgam", dans lequel il revient sur un épisode méconnu de l'histoire américaine.

L'artiste basé à Chicago, dont l'oeuvre comprend tant des sculptures que des installations, des céramiques et des performances, a déjà fait l'objet de plusieurs expositions solo aux Etats-Unis et à l'étranger, notamment avec son récent projet "The Black Madonna". Ce précédent projet explorait l'histoire de la femme noire au moyen de nombreuses formes artistiques allant de la photographie à la performance en passant par la danse. Il a été présenté au Kunstmuseum de Bâle lors de la dernière édition d'Art Basel, puis à Hanovre, en Allemagne.

Dans "Amalgam", Gates s'inspire cette fois de l'histoire de l'île de Malaga, située dans l'Etat américain du Maine, où en 1912, le gouverneur a fait expulser ses habitants, une communauté mixte interraciale de 45 personnes.

Ces habitants, marqués par la pauvreté, ont été forcés à se disperser dans la région et certains ont été internés.

Ce sombre épisode est le point de départ d'"Amalgam" (quasi anagramme de Malaga), une exposition qui explore l'histoire sociale des migrations et des relations interraciales grâce à une série d'œuvres allant de la vidéo à la sculpture, en passant par la musique qui offrent un récit non linéaire de cette page de l'histoire américaine à résonance universelle.

"Amalgam" sera présenté à Paris du 20 février au 12 mai, au Palais de Tokyo, en parallèle des expositions de l'Australienne Angelica Mesiti et des Français Julien Creuzet et Louis Cyprien-Rials, et d'installations de l'Allemand Julius Von Bismarck et de l'artiste français Franck Scurti.