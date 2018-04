L'Agenda de L'Invitation, du 2 au 6 avril

Lundi 2 avril : Triennale Photographie & Architecture

La Triennale Photographie et Architecture rassemble sous le thème " Paradis infernaux, enfers paradisiaques " une vingtaine d’artistes photographe et d’auteurs pour parler d’architecture de manière engagée et évoquer son rapport au monde. L’édition 2018 de la triennale se déroule du 16 mars au 13 mai à l’Espace Architecture La Cambre Horta, Place Flagey à Bruxelles.