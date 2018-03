L'Agenda de L'Invitation, du 19 au 23 mars

La série de livres Clicky permet aux 9-12 ans de suivre les aventures d’une donnée informatique éjectée d’Internet un soir d’orage et recueillie par la famille d'un jeune garçon… Les livres sont écrits par Virginie Tyou et illustrés par Marie-Aline Bawin. Deux titres sont déjà disponibles chez Ker Edition s : "Cliky : L’énigme numérique" et "Cliky : Le crack des réseaux".

L’exposition "Ni ceci, ni cela" révèle les points commun entre notre corps et le corps de l’image. Charles Henry Sommelette , peintre originaire de Barvaux y expose ses œuvres : des toiles peintes de petits formats et des grands format papier réalisés au fusain. L'exposition est à voir à la galerie des Beaux-arts, à Liège jusqu’au 1er avril.

Vendredi 23 mars : Phorin

Phorin - © Tous droits réservés

Phorin, de son vrai nom Christophe Wurm, a écrit sa première chanson à 17 ans. Il a participé en 2013 à "Belgium’s Got Talent", et en 2015 à "The Voice Belgique" où il ira jusqu’à la finale. Chanteur éco-conscient, il a chanté dans les rues et cherche un mode différent de diffusion pour sa musique. Son quatrième album, "La liberté", sortira le 14 avril. Il sera en concert le 21 avril à Wezembeek Oppem.